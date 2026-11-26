Frankfurt/Main - An deutschen Flughäfen geht die Zahl der Passagiere weiter zurück - nur die Luftfracht ist noch auf Wachstumskurs. Wie der Flughafenverband ADV am Donnerstag mitteilte, wurden im Oktober 21,13 Millionen Passagiere gezählt, 0,4 Prozent weniger als im Vorjahr.



Im innerdeutschen Verkehr ging die Zahl der Passagiere sogar um 7,1 Prozent zurück. Die Zahl der gewerblichen Flugbewegungen insgesamt sank um 1,8 Prozent. Gegenüber Oktober 2019 - also dem Vor-Corona-Jahr - "fehlten" noch immer 2,4 Millionen Passagiere.



Das Luftfrachtaufkommen verzeichnete mit 435.108 Tonnen aber weiter Zuwächse. Gegenüber Oktober 2025 entspricht dies einem Wachstum von +3,7 Prozent, gegenüber Oktober 2019 von +7,2 Prozent.



Gegenüber September stieg das Passagieraufkommen an den deutschen Flughäfen um rund 421.000 Reisende. Der Zuwachs sei nahezu ausschließlich auf touristische Verkehre zurückzuführen, so der Flughafenverband. Der durch die Herbstferien geprägte saisonale Nachfrageimpuls in die Warmwasserregionen fiel aber den Angaben zufolge schwächer aus als in den Vorjahren. Hohe Ticketpreise und rückläufige Angebotskapazitäten bremsten demnach die Verkehrsentwicklung.





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