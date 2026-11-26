Berlin - Die Bundesregierung will sich mit einem symbolischen Euro am kanadisch-deutschen KI-Anbieter Cohere beteiligen und ein größeres Engagement prüfen. Wie der "Spiegel" berichtet, hat das Bundesfinanzministerium in der vorigen Woche grünes Licht für die Minibeteiligung des Bundes erteilt, die diesem allerdings bereits weitgehende Sonderrechte einräumt.



Man erhalte im Gegenzug "konkrete Governance-Garantien, die das Ziel der digitalen Souveränität absichern", sagte ein Sprecher des Digitalministeriums dem "Spiegel". Darin verpflichte sich das Unternehmen unter anderem, "zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei KI in Deutschland beizutragen und Arbeitsplätze, Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Deutschland zu sichern".



Cohere hatte im September eine Fusionsvereinbarung mit dem Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha unterzeichnet. Ziel der kanadisch-deutschen Allianz sei es, einen "globalen KI-Champion" zu schaffen, sagte Digitalminister Wildberger anlässlich der Verkündung des Deals in Montreal.



Womöglich wird es auch finanziell nicht bei der Ein-Euro-Lösung bleiben. Hinter den Kulissen lässt Digitalminister Wildberger bereits eine deutlich höhere Bundesbeteiligung an dem fusionierten Gemeinschaftsunternehmen ausloten. Nach der grundsätzlichen Zustimmung des Finanzministeriums solle innerhalb der Bundesregierung über eine "darüber hinausgehende finanzielle Beteiligung an der Cohere" beraten und entschieden werden, teilte das Digitalministerium dem "Spiegel" mit. K



anada, mit dem die Bundesregierung im Februar eine "Allianz für technologische Souveränität" ausgerufen hatte, beteiligte sich in der jüngsten Finanzierungsrunde mit rund einer Milliarde Euro an dem neuen Gemeinschaftsunternehmen, das neben dem Aleph-Alpha-Stammsitz in Heidelberg auch ein Büro in der Hauptstadt aufbauen will.



Die Regierung soll bereits Vorkehrungen für die notwendigen Mittel getroffen haben. Im Haushalt für das Jahr 2027 gibt es seit vorvergangener Woche einen geheimen Ausgabeposten für Bundesbeteiligungen in Höhe von vier Milliarden Euro. Bislang hieß es in Medienberichten, dieser sei für die Übernahme von Anteilen am britischen Nuklearunternehmen Urenco vorgesehen. Wie der "Spiegel" unter Berufung auf Parlamentskreise schreibt, könnte aus diesem Topf aber auch ein größerer Cohere-Einstieg finanziert werden.





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