Photovoltaik-Anlagen und die mit ihnen gekoppelten Grünstromspeicher waren bislang von der Zahlung von Netzentgelten befreit. Dies wird sich mit Inkrafttreten der AgNes-Festlegungen zum 1. 1. 2029 ändern. Ab dann sollen alle Erzeugungsanlagen, deren installierte Bruttoleistung 30 Kilowatt überschreitet, Einspeiseentgelte bezahlen. Diese sollen sich an der vom Netzbetreiber zugesagten Kapazität orientieren. So steht es in Ziffer 9. 1 des von der Bundesnetzagentur am 6. 8. 2026 veröffentlichten Entwurfs der AgNes-Festlegungen ("Festlegung"). Die Bundesnetzagentur will aber bestimmten Erzeugungsanlagen ...

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