Der Ausbau der Photovoltaik ist eine tragende Säule für eine langfristig bezahlbare, sichere und klimaverträgliche Energieversorgung. Deshalb fordert ein Wissenschaftsappell von Bundesregierung und Bundestag, die Investitionssicherheit für Photovoltaik-Anlagen sicherzustellen. 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler - darunter über 30 Professor:innen - appellieren an die Bundespolitik, den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien durch verlässliche Investitionsbedingungen zu sichern. Der Bundesverband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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