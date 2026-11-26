Luxemburg - Die Europäische Staatsanwaltschaft (EuStA) hat in einer groß angelegten Aktion ein europaweites Geldwäsche-Netzwerk zerschlagen. Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, führten die Ermittler in zwölf Ländern über 300 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durch. In Deutschland, Estland und Belgien wurden insgesamt 21 Verdächtige festgenommen.



Die kriminelle Organisation soll mindestens 22 Briefkastenfirmen in Deutschland kontrolliert haben, die Rechnungen für nie erbrachte Dienstleistungen ausstellten und dabei fälschlicherweise Mehrwertsteuer berechneten. Diese Rechnungen wurden anderen Unternehmen und Einzelpersonen zur Verfügung gestellt, die sie angeblich nutzten, um unberechtigte Mehrwertsteuererstattungen zu beantragen. Gleichzeitig erklärten die Briefkastenfirmen weder die Einnahmen noch die erhaltene Mehrwertsteuer und zahlten die fälligen Steuern nicht. Der dadurch entstandene Steuerschaden in Deutschland wird auf mindestens 18,9 Millionen Euro geschätzt.



Die Gelder, die an die Briefkastenfirmen überwiesen wurden, sollen in bar abgehoben worden sein, wobei ein Teil an die Unternehmen und Einzelpersonen zurückgegeben wurde, die die fiktiven Rechnungen erworben hatten. In mindestens einem Fall wurde das Bargeld verwendet, um Arbeiter von Sicherheitsdienstleistern zu bezahlen, ohne sie ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung anzumelden. Alle betroffenen Personen gelten bis zu einer Verurteilung durch ein zuständiges deutsches Gericht als unschuldig.





© 2026 dts Nachrichtenagentur