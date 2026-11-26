Berlin - Im Koalitionsstreit über die Anpassungen bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren schlägt die SPD-Bundestagsfraktion eine Einschränkung der anrechenbaren Zeiten vor. "Es muss nicht zwingend sein, dass die anrechenbaren Zeiten bleiben, wie sie sind", sagte SPD-Rentenexpertin Annika Klose der "Rheinischen Post".



"Wir können die abschlagsfreie Rente zielgenauer ausgestalten. Kinder- und Erziehungszeiten müssen aber weiterhin angerechnet werden, denn sonst wären überdurchschnittlich viele Frauen betroffen, die ohnehin im Schnitt deutlich geringere Renten haben", so Klose. Auf die Frage, ob Zeiten der Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit künftig nicht mehr angerechnet werden könnten, sagte Klose: "Das sind Dinge, über die wir diskutieren." Den jüngsten Kompromissvorschlag aus der Union lehnte die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion dagegen ab.



Sie forderte die Union zugleich auf, ihren Widerstand gegen die Einbeziehung von Abgeordneten in die Rentenkasse aufzugeben. "Die Rentenkommission hat zu keinem Thema aus der Bevölkerung so viele Zuschriften bekommen wie dazu. Es löst ein totales Ungerechtigkeitsgefühl in der Bevölkerung aus, dass Abgeordnete und Beamte nicht einbezogen sind", sagte Klose. Es sei auch nicht in Ordnung, dass die Abgeordneten von ihrer eigenen Rentengesetzgebung selbst gar nicht betroffen seien. Man müsse mit gutem Beispiel vorangehen. Normale Beschäftigte müssten "extrem lange" dafür arbeiten, um eine Rente in der Höhe zu bekommen wie Abgeordnete nach nur einer Legislaturperiode. "Das finde ich ungerecht."



Sie sprach sich zudem für eine Reform der Minijobs aus. "Wer viele Jahre im Minijob gearbeitet hat, hat keine ausreichende Altersabsicherung. Sie sind nachweislich auch keine Brücke in reguläre Beschäftigung. Deshalb sollten wir sie auch wirklich abschaffen", forderte sie. Die von der Union geforderte Anhebung der Abschläge beim vorzeitigen Rentenbeginn von 0,3 auf 0,4 Prozent monatlich lehnte sie ab. "Das ist nicht Teil der Kommissionsempfehlungen. Wenn die Union das jetzt aufmacht, ist das eine politische Entscheidung. Mein Kenntnisstand ist, dass das nicht geeint ist", sagte Klose.





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