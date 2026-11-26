Projektentwickler haben in Deutschland bis zu zwei schwierige Jahre vor sich, so die Einschätzung von Amós Guillén Duarte, Managing Director Deutschland des internationalen Projektentwicklers FRV. Das hat nicht nur mit sinkenden Solarstromerlösen und negativen Strompreisen zu tun. Vielmehr vollziehe sich in Deutschland ein grundlegender Wandel der Marktbedingungen. "Die Bundesregierung erwartet, dass der Ausbau erneuerbarer Energien jetzt mit einem deutlich schwächeren Fördersystem weitergeht", sagt der Deutschlandchef von FRV im Interview mit pv magazine. Nach seiner Einschätzung geschieht der ...

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