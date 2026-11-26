NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Neuson nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 23,50 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäftsdynamik beim Baumaschinenhersteller habe im dritten Quartal nachgelassen, und das Umfeld bleibe durchwachsen, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. 2027 erwarte das Management trotz eines schwachen Starts ein gutes Wachstum, das vor allem vom US-Geschäft getragen werden sollte. Dies und die erwartete gute Barmittelentwicklung seien ermutigend. Es brauche allerdings noch mehr Vertrauen in eine nachhaltige Erholung der europäischen Bauwirtschaft./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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