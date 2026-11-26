Die BMW-Aktie zeigt nach dem jüngsten Ausverkauf wieder Lebenszeichen. Ausgehend von der Nachfragezone um 53,50 € kletterte der DAX-Titel bis Donnerstagvormittag auf 56,86 €. Damit wurde die in meiner Voranalyse vom 19. November bevorzugte Fortsetzung der Talfahrt bis 52,36 € vorerst verhindert. Nach dem gestrigen Kurssprung um rund +5% setzen die Käufer nun nach. Doch ausgerechnet die nächste Widerstandszone könnte bereits zum Umkehrpunkt werden. ...

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