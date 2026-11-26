Die Hochtief-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert eingebüßt. Seit dem Hoch von Anfang Mai bei 554 € sank der Börsenwert des deutschen Bau- und Infrastrukturkonzerns um fast -40%. Am Donnerstag gewinnt der Anteilsschein kann der Anteilsschein aber wieder zulegen, zur Stunde gewinnt der DAX-Titel mehr als +4%. Startet nun das große Comeback oder handelt es sich bloß um ein Strohfeuer? Oddo BHF sieht 40 Prozent Kurspotenzial Für neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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