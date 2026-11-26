November 2026 -

Während der Aktienmarkt noch lange von den enormen Wachstumsperspektiven der Künstlichen Intelligenz (KI) profitierte, begann der Anleihemarkt bereits mit einer differenzierteren Risikobetrachtung. Insbesondere die Finanzierung des gigantischen Ausbaus von Rechenzentren rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Doch nicht alle Unternehmen werden dabei gleich bewertet.

Der KI-Boom hat eine beispiellose Investitionswelle ausgelöst. Microsoft, Amazon, Google, Meta und Oracle investieren Hunderte Milliarden Dollar in neue Rechenzentren, leistungsfähige Prozessoren und die notwendige Infrastruktur. Hinzu kommen spezialisierte Anbieter wie CoreWeave, die sich auf die Bereitstellung von Rechenleistung für KI-Anwendungen konzentrieren.

Die entscheidende Frage lautet inzwischen allerdings nicht mehr nur, wie groß das Wachstumspotenzial der KI ist. Vielmehr stellt sich die Frage, ob sich die gewaltigen Investitionen auch wirtschaftlich rechnen und wie sie finanziert werden. Denn Rechenzentren sind kapitalintensiv: Neben den Gebäuden müssen teure Spezialprozessoren, Netzwerktechnik und Kühlsysteme angeschafft werden. Gleichzeitig entstehen langfristige Verpflichtungen für Stromversorgung und Betrieb. Die Investitionen müssen sich über Jahre amortisieren.

Genau hier lohnt ein Blick auf den Anleihemarkt. Anders als Aktieninvestoren interessieren sich Anleihegläubiger weniger für das langfristige Wachstumspotenzial eines Unternehmens. Entscheidend ist vielmehr, ob ein Unternehmen seine Zinsen bezahlen und das geliehene Kapital am Ende der Laufzeit zurückzahlen kann. Steigt die wahrgenommene Ausfallgefahr, verlangen Investoren einen höheren Risikoaufschlag (Spread).

Deutliche Unterschiede bei den Risikoaufschlägen

Ein Vergleich ausgewählter Unternehmensanleihen zeigt, dass der Bondmarkt die Risiken durchaus unterschiedlich bewertet. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei CoreWeave. Der Spread der betrachteten Anleihe mit einem Kupon von 9 % hat sich seit der Emission von 506 auf 1.055 Basispunkte mehr als verdoppelt. Das entspricht einer Ausweitung um 549 Basispunkte.