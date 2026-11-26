Ein Mieter einer Wohnungsgenossenschaft hatte ein Stecker-Solargerät außen am Balkon befestigt, obwohl dies der Vermieter untersagt hatte. Der Bundesgerichtshof hat nun entschieden, dass das Balkonkraftwerk hängen bleiben darf. Der Bundesgerichtshof (BHG) hat entschieden, dass ein Mieter ein installiertes Balkonkraftwerk nicht abbauen muss. Der Vermieter, eine Wohnungsgenossenschaft, hatte auf Beseitigung des ohne Erlaubnis an der Außenseite des Balkons angebrachten Balkonkraftwerks geklagt. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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