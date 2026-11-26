Die Landesdirektion Sachsen hat den Bau eines Batteriespeichers mit 700 Megawatt Leistung und 2800 Megawattstunden Kapazität in Wegefarth genehmigt. Für das dänische Unternehmen CI V Gigastar ProjectCo GmbH, das das Vorhaben umsetzen will, liegt mit der genehmigten Planung Baurecht vor, wie die Landesdirektion am Donnerstag mitteilte. Der Batteriespeicher soll in zwei Baustufen in der Gemeinde Oberschöna im Landkreis Mittelsachsen entstehen. Auf einer Fläche von 11,06 Hektar werden zunächst 500 Megawatt und in der zweiten Phase weitere 200 Megawatt errichtet. Die beiden Blöcke würden als jeweils ...

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