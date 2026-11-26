Berlin - Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) sieht die Festnahme von zwei mutmaßlichen Mitgliedern einer islamistischen Terrorgruppe in Heidelberg und Köln als erneuten Beweis für die allgegenwärtige Terrorgefahr in Deutschland. Die DPolG teilte am Donnerstag mit, dass die Sicherheitsbehörden die Lage kontinuierlich bewerten und ihre Maßnahmen fortlaufend anpassen. Insbesondere auf Weihnachtsmärkten seien sichtbare Polizeipräsenz, moderne Videotechnik und technische Schutzmaßnahmen wie Zufahrtssperren entscheidend für die Sicherheit.



Der DPolG-Bundesvorsitzende Heiko Teggatz warnte, sich von der Terrorgefahr die Freude an Weihnachtsmärkten und Festlichkeiten nehmen zu lassen. Die Polizei sei auf mögliche Gefahrenlagen vorbereitet und werde mit hoher Professionalität und Präsenz dazu beitragen, dass die Weihnachtsmärkte sicher stattfinden könnten.



Teggatz erklärte zudem, dass es in einer offenen Gesellschaft keinen hundertprozentigen Schutz geben könne, und warnte davor, falsche Erwartungen zu wecken. Die Menschen sollten sich nicht aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder sich die Freude an gemeinsamen Veranstaltungen nehmen lassen. Weihnachtsmärkte seien Ausdruck gelebter Gemeinschaft, und es sei Aufgabe der Polizei, diese Freiheit zu schützen.





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