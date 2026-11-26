München - Der ADAC kritisiert die hohen Preisunterschiede an Ladesäulen, die je nach Zahlungsart bei vielen Anbietern existieren. Das berichtet der "Spiegel".



Laut dem Automobilclub ist die Zahlung im Mittel 22 Prozent teurer, wenn Kunden keinen Vertrag mit dem Betreiber der jeweiligen Säule abgeschlossen haben. Wer die Ladekarte oder App eines anderen Anbieters nutze, zahle durchschnittlich gar 26 Prozent mehr; das Fachwort dafür lautet Roaming. "In einem Supermarkt würden wir solche Preisunterschiede für ein und dasselbe Produkt niemals akzeptieren", sagte ADAC-Verkehrspräsident Peter König. Als Ausweg nutzen viele E-Auto-Fahrer mehrere Ladekarten und Apps.



Die EU-Kommission will 2027 einen Reformvorschlag für eine Verordnung vorlegen, die Ladesäulen in Europa reguliert. Der ADAC ruft Brüssel dazu auf, auf diesem Weg gegen "diskriminierende Geschäftspraktiken" vorzugehen, die "die Verbraucherpreise in die Höhe treiben". Die Kommission solle klarstellen, welche Aufpreise beim Roaming angemessen seien.



Doch die Kommission ist vorsichtig. Würde Brüssel Ad-hoc-Aufpreise verbieten, müssten alle Kunden einen "Mittelpreis" zahlen, sagte Kai Tullius von der Generaldirektion Verkehr bei einer Veranstaltung im Europaparlament. Teurer würde es dann ausgerechnet für jene, die sich gut informiert hätten und häufig öffentliche Säulen nutzten.





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