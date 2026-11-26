Der Energiedienstleister Coneva bietet die Photovoltaik-Anlagensteuerung, die Batterieoptimierung, die Stromlieferung und die Direktvermarktung des Solarstroms für Gewerbe und Industrie als Gesamtpaket an. Dabei sollen auch MiSpeL-Potenziale erschlossen werden. Für EPCs, Installateure und ihre Kunden kombiniert Coneva die Photovoltaik-Anlagensteuerung, Batterieoptimierung, Stromlieferung und Direktvermarktung des Solarstroms. Ziel ist es, für Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Kunden Eigenverbrauchsvorteile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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