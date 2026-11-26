Luzern - Die Menschen in der Schweiz vertrauen ihren Banken grundsätzlich. Trotzdem sind viele skeptisch, ob ihre Hauptbank tatsächlich in ihrem Interesse handelt. Die höchsten Vertrauenswerte erreicht die Raiffeisen bei ihren Kundinnen und Kunden, während die Kundschaft der UBS insgesamt kritischer eingestellt ist. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU). Ehrlich, verlässlich, kompetent: Die Banken in der Schweiz geniessen bei ihren Kundinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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