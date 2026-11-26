Luzern - Die Menschen in der Schweiz vertrauen ihren Banken grundsätzlich. Trotzdem sind viele skeptisch, ob ihre Hauptbank tatsächlich in ihrem Interesse handelt. Die höchsten Vertrauenswerte erreicht die Raiffeisen bei ihren Kundinnen und Kunden, während die Kundschaft der UBS insgesamt kritischer eingestellt ist. Das zeigt eine Studie der Hochschule Luzern (HSLU). Ehrlich, verlässlich, kompetent: Die Banken in der Schweiz geniessen bei ihren Kundinnen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.