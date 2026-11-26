Zürich - Die Zahl der über Airbnb und andere Plattformen vermieteten Wohnungen ist in der Stadt Zürich in den vergangenen fünf Jahren um über 50 Prozent gestiegen. Ende Oktober 2026 machten sie 2,4 Prozent aller Wohnungen aus. Besonders viele gibt es im Kreis 4. Ende Oktober waren in der Stadt Zürich 5670 der insgesamt 239'200 Wohnungen sogenannte Apartmentwohnungen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Gegenüber vor fünf Jahren entspricht dies ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.