Zürich - Die Zahl der über Airbnb und andere Plattformen vermieteten Wohnungen ist in der Stadt Zürich in den vergangenen fünf Jahren um über 50 Prozent gestiegen. Ende Oktober 2026 machten sie 2,4 Prozent aller Wohnungen aus. Besonders viele gibt es im Kreis 4. Ende Oktober waren in der Stadt Zürich 5670 der insgesamt 239'200 Wohnungen sogenannte Apartmentwohnungen, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Gegenüber vor fünf Jahren entspricht dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab