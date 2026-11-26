Berlin - Kassenärzte-Chef Andreas Gassen verteidigt seine Warnung vor einer steigenden Zahl an Selbstzahler-Terminen in deutschen Arztpraxen. Das habe nichts mit Panikmache zu tun, sagte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung der Wochenzeitung "Die Zeit". Was jetzt passiere, sei so, als würde man von einem U-Bahn-Fahrer verlangen, dass er eine unbezahlte Zusatzschicht mache.



Die Schuld an der Entwicklung gibt Gassen der Bundesregierung, die gesetzliche Krankenkassen und Versicherte mit dem Beitragsstabilisierungsgesetz ab nächstem Jahr finanziell entlasten will. Um das zu erreichen, wird die Bezahlung für niedergelassene Ärzte reduziert. Es sei scheinheilig oder ignorant, 3 Milliarden zu kürzen und jetzt so zu tun, als könne alles weiterlaufen wie bisher, sagte Gassen. Die Folgen beschrieb er am Beispiel eines Hals-Nasen-Ohren-Arztes: Dem würden durch das GKV-Sparpaket ab Januar 20 Prozent seiner Umsätze wegbrechen. Und zwar einfach, weil die Politik sage: "Das Geld bekommst du nicht mehr."



Gassen räumte allerdings ein, dass Selbstzahler-Termine nicht für alle Ärzte eine Option sein werden. Je nach Lage der Praxis könnten sich viele Patienten das nicht leisten. Wenn der Arzt sie dann nicht umsonst behandeln wolle, werde er im kommenden Jahr weniger Termine anbieten. Akut Erkrankte würden zwar weiterhin schnell drankommen, andere aber wahrscheinlich länger warten müssen.



Wie die Politik setzt auch Gassen große Hoffnungen auf das geplante Primärarztsystem. Man biete eigentlich genug Termine an, sie würden nur nicht immer optimal verteilt, sagte er. Künftig könnten Patienten erstmal zum Hausarzt gehen müssen, um eine Überweisung zum Fachkollegen zu bekommen. Geht es nach Gassen, sollten aber auch Gynäkologen und Kinderärzte die Rolle des Primärarztes übernehmen können.



Gassen plädiert gleichsam dafür, dieses System für Versicherte nicht verpflichtend zu machen, sondern diejenigen mit einem niedrigeren Kassenbeitrag zu belohnen, die es nutzen. Wer hingegen weiterhin direkt zum Facharzt gehen will, für den könne es teurer werden. Das könne dann jeder für sich entscheiden, sagte Gassen der "Zeit".





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