Die Bundesregierung kauft den Eigentümerfamilien 50 Prozent am deutsch-französischen Panzerbauer KNDS für 6,6 Milliarden Euro ab, nachdem der geplante Börsengang platzte. Die KNDS-Verstaatlichung wird in Berlin als sicherheitspolitischer Coup gefeiert, entpuppt sich jedoch als ordnungspolitischer Fehlgriff. Warum der Staat als Rüstungsunternehmer an seine Grenzen stößt und der freie Kapitalmarkt die weitaus klügere Wahl gewesen wäre.Von Holger Clemens HinzWer glaubt, dass die Zusammenlegung zweier nationaler Bürokratien zu unternehmerischer Höchstform führt, schätzt vermutlich auch, dass Plus und Minus zusammen Plus ergeben. Die Bundesregierung will dennoch das Wagnis eingehen: Für stolze 6,6 Milliarden Euro übernimmt der Bund die 50-Prozent-Beteiligung der Eigentümerfamilien Bode und Braunbehrens am Panzerbauer KNDS. Die übrigen 50 Prozent bleiben Eigentum des französischen Staates.Dabei stand lange der Gang aufs Börsenparkett im Drehbuch. Doch als die Bewertungen europäischer Rüstungstitel über den Sommer spürbar nachgaben und die Eigentümerfamilien den erhofften Verkaufserlös schwinden sahen, wurde das KNDS-IPO kurzfristig abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben. Nachdem es Gerüchte über Kaufinteressenten wie die tschechische ...

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