Der österreichische Batteriedistributor Sunlumo verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland mit einem neuen Showroom mit Trainingscenter beim Partnerunternehmen Ökofen in Mickhausen. Drei Area Sales Manager verstärken das Deutschland-Team. Sunlumo, Distributor für Batteriespeichersysteme des chinesischen Herstellers Sigenergy, hat einen Showroom und Trainingscenter in schwäbischen Mickhausen am deutschen Hauptsitz des Partners Ökofen eingerichtet. Der neue Unternehmensstandort des österreichischen ...

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