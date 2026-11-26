Der österreichische Batteriedistributor Sunlumo verstärkt seine Aktivitäten in Deutschland mit einem neuen Showroom mit Trainingscenter beim Partnerunternehmen Ökofen in Mickhausen. Drei Area Sales Manager verstärken das Deutschland-Team. Sunlumo, Distributor für Batteriespeichersysteme des chinesischen Herstellers Sigenergy, hat einen Showroom und Trainingscenter in schwäbischen Mickhausen am deutschen Hauptsitz des Partners Ökofen eingerichtet. Der neue Unternehmensstandort des österreichischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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