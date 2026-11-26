Berlin - Der Justiziar der Unionsfraktion im Bundestag, Martin Plum (CDU), fordert nach der Protestaktion von Mitgliedern der Linken-Fraktion bei einer Bundestags-Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea Konsequenzen.



"Dass sie ihre antiisraelische Fratze jetzt auch mitten im Parlament zeigt, darf nicht folgenlos bleiben", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Der Deutsche Bundestag ist ein Ort des politischen Meinungsaustauschs und nicht der Blockade Andersdenkender. Jeder Abgeordnete muss frei entscheiden können, mit wem er das Gespräch sucht."



Wenn Abgeordnete oder Mitarbeiter gegen diese Regeln verstoßen, müsse das Konsequenzen haben, forderte Plum. Die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten müssten jetzt ausgeschöpft werden. Neben einem Ordnungsgeld komme im vorliegenden Fall auch eine Strafbarkeit wegen Nötigung in Betracht, sagte der CDU-Politiker.



Plum erklärte, sollten sich auch Mitarbeiter der Linken an der Störung der Veranstaltung beteiligt haben, seien Geldbußen von bis zu 5.000 Euro, der Entzug von Bundestagsausweisen und Hausverbote zu prüfen. Aufzuklären sei zudem, wer den beteiligten Aktivisten Zutritt zum Bundestag verschafft habe. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) habe für ihr konsequentes Vorgehen die volle Rückendeckung ihrer Fraktion. Im Bundestag sei kein Platz für Hass und Hetze gegen Israel und Juden.





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