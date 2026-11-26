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BaFin leitet anlassbezogene Prüfung der Finanzberichterstattung ein
Bremen, 26. November 2026 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die Energiekontor AG ("Energiekontor") heute darüber informiert, dass sie eine anlassbezogene Prüfung ihrer Finanzberichterstattung eingeleitet hat. Die Prüfung betrifft den Konzernabschluss und den zugehörigen Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2025 sowie den verkürzten Konzernabschluss und den zugehörigen Zwischenlagebericht zum 30. Juni 2026.
Gegenstand der Prüfung ist, ob die (verkürzte) Konzernlageberichtserstattung alle tatsächlich verfügbaren Informationen berücksichtigt hat und ob aktivierte latente Steuern auf Verlustvorträge den Anforderungen an die wahrscheinliche Inanspruchnahme genügen. Die Prüfung steht im Zusammenhang mit Projektverzögerungen, die von der Gesellschaft im Rahmen der am 13. August 2026 veröffentlichten Prognoseanpassung mitgeteilt wurden.
Die Einleitung der Prüfung bedeutet nicht, dass die Rechnungslegung der Gesellschaft fehlerhaft ist oder voraussichtlich eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt wird. Energiekontor ist an einer zeitnahen Klärung der Sachverhalte interessiert und wird hierzu konstruktiv mit der BaFin zusammenarbeiten. Der Vorstand geht davon aus, dass die Rechnungslegung im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgt ist.
Kontakt
Julia Pschribülla
Energiekontor AG
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