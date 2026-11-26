Berlin - Der Juso-Bundesvorsitzende Philipp Türmer (SPD) fordert ein deutschlandweites Einfrieren und Begrenzen von Mieten. "Wir brauchen jetzt einen bundesweiten Mietendeckel: Mieten einfrieren, Neuvermietungen begrenzen, überteuerte Mieten runter", sagte er dem "Focus". Einen entsprechenden Antrag mit dem Namen "Mietendeckel jetzt" wollen die Jusos bei ihrem Bundeskongress am Wochenende beschließen.



"Wohnen ist für Millionen Menschen zur Existenzfrage geworden. Gerade junge Menschen finden in den Städten keine bezahlbare Wohnung mehr, während Vermieter mit einem Grundbedürfnis Gewinne machen. Die Mietpreisbremse alleine reicht nicht", sagte Türmer.



Berlin habe gezeigt, dass das wirke. Gescheitert sei der Mietendeckel dort nicht an seiner Wirkung, sondern an der Zuständigkeit, sagte der Juso-Chef. Jetzt sei der Bund dran.



"Mietendeckel jetzt" ist auch der Name einer bundesweiten Initiative, der auch die Grüne Jugend und Teile der Linken angehören. "Wir stehen an der Seite des Bündnisses 'Mietendeckel jetzt' und setzen uns dafür auch innerhalb der SPD ein", sagte Türmer.





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