München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht das Potenzial der AfD als erschöpft an. "Die AfD hat gerade ihren Peak erreicht - in Deutschland wie in Bayern", sagte der CSU-Chef der "Süddeutschen Zeitung" (Freitagausgabe).



Die Migrationspolitik der Bundesregierung entfalte ihre Wirkung. Inzwischen verließen mehr Menschen ohne Bleiberecht Deutschland, als neu dazukämen, argumentierte Söder. Das zahle sich gegenüber der AfD aus, der man mit Sachpolitik begegnen müsse. "Wir werden sie weiter inhaltlich hart stellen, insbesondere bei den Themen, die die Menschen besonders betreffen: Wirtschaft, Migration, Soziales", sagte er.



Zum überraschenden Tod des stellvertretende Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) Anfang November sagte Söder, er werde ihn sehr vermissen. "Gerade im vergangenen halben Jahr hatten wir zu einem neuen guten Miteinander gefunden." Es sei "die wohl beste Phase unserer achtjährigen Zusammenarbeit" gewesen.



Für Bayern strebt der CSU-Chef eine Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern über die Landtagswahl 2028 hinaus an, obwohl Umfragen vorhersagen, dass es knapp werden könnte. "Ich bin zuversichtlich, dass es reicht", sagte der Ministerpräsident.



Eine mögliche Zusammenarbeit mit den Grünen hingegen schloss er aus. Die Partei habe sich in Bayern "zurückentwickelt". Es sei "zu wenig, ehemalige CSU-Politiker zum Essen einzuladen", sagte Söder offenbar in Anspielung auf den früheren CSU-Chef Erwin Huber, der 2025 bei einer Grünen-Fraktionsklausur auftrat.





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