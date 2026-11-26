Mitteilung der Energiekontor AG: BaFin leitet anlassbezogene Prüfung der Finanzberichterstattung einDie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat die Energiekontor AG ("Energiekontor") heute darüber informiert, dass sie eine anlassbezogene Prüfung ihrer Finanzberichterstattung eingeleitet hat. Die Prüfung betrifft den Konzernabschluss und den zugehörigen Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2025 sowie den verkürzten Konzernabschluss und den zugehörigen Zwischenlagebericht zum 30. Juni 2026. Gegenstand der Prüfung ist, ob die (verkürzte) Konzernlageberichtserstattung ...

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