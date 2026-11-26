Jung, DMS & Cie. und Marcus Rex gehen zum Jahresende getrennte Wege. Zur Nachfolge gibt es bisher keine Informationen. Dr. Sebastian Grabmaier übernimmt die bisherigen Aufgaben von Rex kommissarisch. Maklerchefin Kristina Obermeier wird ins Executive Board der Gruppe berufen. In gegenseitigem Einvernehmen wollen sich zum Jahresende 2026 die Jung, DMS & Cie. AG und Marcus Rex trennen. Die Kontinuität bei Jung, DMS & Cie. als Maklerpool und Anbieter einer Technologieplattform für den Finanz- und Versicherungsvertrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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