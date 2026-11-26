Dresden - Im Streit um die sogenannte "Rente mit 63" unterstützen die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen, Michael Kretschmer (CDU) und Mario Voigt (CDU), den Kompromissvorschlag, den die CDU-Bundestagsabgeordneten Johannes Winkel, Pascal Reddig und Marc Biadacz formuliert haben.



"Wer 45 Jahre eingezahlt hat, verdient Respekt. Dafür setzen wir uns seit dem Sommer gemeinsam ein", heißt es in einem gemeinsamen Statement, das Kretschmer und Voigt dem Nachrichtenportal "T-Online" Donnerstag gegeben haben. "Der Vorschlag einer Respekt-Rente greift genau das auf. Er zeigt: Reform und Respekt vor Lebensleistung gehören zusammen."



Im Osten gehe es dabei um eine ganze Generation, so Voigt und Kretschmer weiter. Wer 1990 zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sei, habe erlebt, wie Betriebe verschwunden und Berufe nichts mehr gegolten hätten. Diese Frauen und Männer hätten umgeschult, seien gependelt und hätten neu angefangen, oft für kleine Löhne. Sie hätten das Land nach der Einheit mit aufgebaut. Für die meisten sei die gesetzliche Rente die einzige Säule im Alter.



Nun komme es auf die Details an. Die Regel müsse ostdeutsche Erwerbsbiografien mit ihren Brüchen fair abbilden, fordern die beiden Ministerpräsidenten. Sachsen und Thüringen brächten ihre Erfahrung ein, im Bundestag und im Bundesrat. Man wolle eine Einigung noch in diesem Jahr.



Voigt und Kretschmer hatten gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), im Sommer für Aufsehen gesorgt, weil sie - entgegen der weit verbreiteten Linie der Unionsparteien - für einen Fortbestand der abschlagsfreien "Rente mit 63" geworben hatten. Dies begründeten sie vor allem mit einer entsprechend großen Bedarfsgruppe in den neuen Bundesländern. Seitdem ist der Streit um die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren eskaliert - auch weil die Sozialdemokraten ihrerseits das Aus infrage stellten. Aktuell hängt die Rentenreform dem Vernehmen nach fast ausschließlich an einem Kompromiss in der Frage. Am Mittwoch hatten die CDU-Sozialpolitiker Winkel, Reddig und Biadacz dafür einen entsprechenden Vorschlag gemacht.



Kretschmer sagte dem Portal dazu, dies sei ein Schritt aufeinander zu, und den nehme man gern auf. "Wir haben immer gesagt: Reform ja, aber mit Blick auf die Menschen, die dieses Land getragen haben. Jetzt muss die Regel auch ankommen, bei der Krankenschwester in Görlitz und beim Facharbeiter in Suhl."



Mario Voigt sagte weiter, Respekt sei genau das richtige Wort. "Die Generation 1990 hat zweimal angefangen: einmal mit der Lehre, einmal nach der friedlichen Revolution. Wer trotzdem 45 Beitragsjahre geschafft hat, verdient keinen Abschlag, er verdient Anerkennung", so Voigt. "Mit diesem Vorschlag sind wir nah dran."





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