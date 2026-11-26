14. bis 20. November 2026

Internationale Aktien gaben diese Woche kräftig nach, weil KI-Werte weiter stark verloren und zahlreiche Ausfälle wichtiger Programme Anleger irritierten. Die US-Zehnjahresrendite fiel um 19 Basispunkte auf 4,95%. Das Barrel Rohöl der Sorte West Texas Intermediate verbilligte sich von knapp 90 US-Dollar auf 82,75 US-Dollar. Gemessen an Terminkontrakten auf den CBOE Volatility Index (VIX) stieg die Volatilität diese Woche kräftig - von 19,2 auf 24,9.

Konjunktur

Rekord-Börsengang von Anthropic, aber die Anfangsgewinne hielten nicht

Anthropic kam am Mittwochabend zu einem Kurs von 83 US-Dollar an die Börse, deutlich über den angekündigten 70 bis 78 Dollar. Eingeworben wurden 81 Milliarden US-Dollar, ein neuer Rekord. Zusammen mit einer anschließenden Privatplatzierung betrug das Volumen über 107 Milliarden. Die Aktie notierte zunächst bei 111,50 US-Dollar, 34% über dem Ausgabekurs, und stieg zeitweise auf fast 115 Dollar. Am Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gab sie aber wieder nach und notierte schließlich nur noch knapp über dem Ausgabekurs.

Ohnehin gerieten KI-Titel in den letzten Wochen unter Druck, wobei es der NVIDIA-Skandal nicht besser machte. Anleger fürchten unter anderem mehr Wettbewerb, zirkuläre Finanzierungen und eine strengere Regulierung.

Zahlreiche Programmausfälle irritieren Anleger

Darüber hinaus verunsicherten mehrere größere Störungen wichtiger Programme die Aktieninvestoren. Letzte Woche fielen durch einen seit Juli unentdeckten Softwarefehler die Microsoft-Programme Outlook, Teams, Copilot und das Cybersicherheitsprogramm Defender aus. Betroffen waren Nutzer in über 70 Ländern. Am letzten Freitag verhängte die amerikanische Flugaufsicht nach einer fehlerhaften Routerinstallation einen vollständigen Flugstopp in den USA. Am Montag schließlich kam es bei JPMorgan Chase, Bank of America und Wells Fargo gleichzeitig zu Ausfällen, einen Tag später auch im Intranet der Nationalen Sicherheitsbehörde, das für vertrauliche Informationen genutzt wird. Die Behörde erklärte das mit routinemäßigen Wartungsarbeiten. Auch Apple berichtete über eine Störung.

Am Mittwoch fand schließlich eine Kongressanhörung von Heimatschutzminister Markwayne Mullin statt. Er sagte, dass die jüngsten Zwischenfälle nichts mit Cyberangriffen zu tun hätten. Regierungsvertreter und Cybersicherheitsexperten äußerten gegenüber der Financial Times, dass die übereilten Versuche zur Behebung von Softwarefehlern - die zuvor mithilfe von KI identifiziert wurden - Grund für die Häufung der Ausfälle sein könnten.

Wegen der Ausfälle ersetzte das Weiße Haus am Donnerstag den nationalen Cybersicherheitsdirektor durch den Chief Information Officer des Verteidigungsministeriums.

Fed-Protokoll stellt weitere Erhöhungen in Aussicht

Nach dem Protokoll der Offenmarktausschusssitzung im Oktober gehen fast alle Mitglieder von weiteren Zinserhöhungen aus. Einige wollten für Dezember sogar mehr als einen viertel Prozentpunkt nicht ausschließen. Die große Mehrheit hielt einen weiteren Inflationsanstieg für möglich, und manche Mitglieder warnten vor übertriebenen KI-Investitionen.

Uneins war man sich aber über das Tempo möglicher Zinserhöhungen. Vorstandsmitglied Christopher Waller sagte bei CNBC, dass sich die Inflation noch immer in die falsche Richtung entwickle, und drängte seine Kollegen, 50 Basispunkte im Dezember zu erwägen. John Williams, Präsident der New York Fed, äußerte sich zurückhaltender. Die US-Wirtschaft sei stabil, der Arbeitsmarkt ebenfalls. Drastische Maßnahmen seien nicht nötig. Außerdem seien die Zölle jetzt weitgehend in den Preisen berücksichtigt. Auch sei KI kein Risiko für die Finanzstabilität. Waller gab aber zu, dass die KI-Finanzierung immer undurchsichtiger und komplexer würde.

Am Terminmarkt hielt man mehrere schnelle Zinserhöhungen auch wegen der anhaltenden Aktienmarktschwäche für unwahrscheinlich. US-Staatsanleihen legten am Donnerstag und Freitag hingegen kräftig zu, da die Risikobereitschaft der Anleger nachließ.

Neue Angriffe bremsen Ukraine-Friedensgespräche

Die Ukraine hat russische Raffinerien massiv angegriffen und die Brücke zwischen Russland und der von Russland 2014 annektierten Krim stark beschädigt. Am Donnerstag sagte Präsident Putin dann, dass die Gespräche über einen Teil-Waffenstillstand mit dem Angriff beendet seien und Russland mit heftigen Gegenschlägen antworten werde. Die EU und die Ukraine seien noch nicht kompromissbereit.

Dennoch gingen die diplomatischen Bemühungen weiter. Vertreter der USA sprachen mit Unterhändlern der Ukraine und Europas. Weitere Gespräche sind geplant. Russland ist damit einverstanden, dass an den multinationalen Verhandlungen künftig auch europäische Vertreter teilnehmen. Berichten zufolge erwägen die USA, der Ukraine im Gegenzug für Gebietsabtretungen im Donbass die NATO-Mitgliedschaft anzubieten. Das wäre eine größere Kehrtwende. Der amerikanische Sondergesandte Jared Kushner erklärte, dass die Sicherheitsgarantien für die Ukraine Artikel 5 des NATO-Vertrages entsprechen würden. Demnach gilt ein Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle. Die NATO würde bei einer Einigung eine "zentrale Rolle" spielen.

Kurz gefasst

Die amerikanischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober um 0,2%. Der Kernindex legte um 0,6% zu und damit doppelt so stark wie von Volkswirten erwartet. Die Zahlen bestätigen den stabilen US-Konsum.

Die Trump-Administration hat Chinas Zugang zu US-Hochleistungschips in Rechenzentren in anderen Ländern eingeschränkt. Sie hat ein Schlupfloch geschlossen, über das chinesische Unternehmen Rechenleistung im Ausland nutzen konnten. Zusätzliche Restriktionen wurden eingeführt. Rechenzentren, die von China, Russland und dem Iran stark genutzt werden, müssen ihre Kunden jetzt streng überprüfen.

Die amerikanische Industrieproduktion gab im Oktober um 0,4% nach. Beobachter hatten mit 0,1% Plus gerechnet. Grund für den Rückgang war die geringe Energienachfrage wegen des ungewöhnlich warmen Wetters.

Der US-Senat verabschiedete ein Gesetz, das Genehmigungen für den Bau von Pipelines, Stromleitungen und anderer wichtiger Energieinfrastruktur vereinfachen soll. Jetzt muss das Repräsentantenhaus entscheiden, dessen Zustimmung aber noch nicht sicher ist.

Am Rande des APEC-Gipfels in Shenzhen trafen sich Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin. Die drei Staatschefs wollen das weltweite Öl- und Treibstoffangebot steigern, Nuklearrisiken verringern und die UN sowie den Internationalen Strafgerichtshof reformieren. Chinas Außenminister Wang Yi lobte den Dreiergipfel als "Schlüsselereignis" für die internationale Stabilität.

Der Stimmungsindikator der National Association of Home Builders fiel im November von 29 auf 25, den niedrigsten Wert seit 2012. Die Baubeginne legten im Oktober unterdessen um 9,9% zu, nachdem sie im September noch um 5,5% gefallen waren. Die Zahl der Baugenehmigungen ging aber um 7,4% zurück. Die schwebenden Hausverkäufe fielen im Oktober mit 4,7% Minus auf ein Rekordtief, weil die hohen Hypothekenzinsen die Nachfrage noch immer kräftig bremsen.

US-Notenbankchef Kevin Warsh sagte, dass die Fed mehrere KI-Szenarien modelliere. Im Positivszenario würde KI die Produktivität steigern, wovon alle profitierten. In einem weniger positiven Szenario würde KI zwar ebenfalls das Wachstum fördern, allerdings um den Preis vieler Entlassungen und einer steigenden Arbeitslosenquote. In einem noch negativeren Szenario seien die Ergebnisse trotz hoher Investitionen enttäuschend. Darin würde KI Aktienmärkte und Wirtschaftswachstum belasten und die Arbeitslosenquote steigen lassen, ohne dass die Produktivität zulege.

Bei der letzten Fed-Umfrage zu Finanzstabilitätsrisiken kam KI mit großem Abstand auf Platz 1. Die Teilnehmer begründeten dies mit den hohen Aktienbewertungen, einer möglichen Marktkorrektur bei enttäuschenden Unternehmensgewinnen, Cybersicherheitsrisiken und zunehmenden Risiken durch komplexe Finanzierungsstrukturen für KI.

Notenbankvorständin Lisa Cook lehnt es ab, am 14. Dezember zu einer Anhörung im Weißen Haus zu den gegen sie gerichteten Vorwürfen des Hypothekenbetrugs zu erscheinen.

Das NVIDIA-Board schloss eine Rückkehr von Jensen Huang als CEO aus. Wenige Tage vorher hatte er erklärt, es sei ihm "eine Ehre", wenn es aus Sicht des Boards im Interesse des Unternehmens und des Landes sei. Am 1. Dezember soll Huang vor dem Kongress aussagen.

Die Trump-Administration will mehr als zwei Dutzend Unternehmen zu "nationalen Champions" erklären. Sie sollen KI-Firmen helfen, Auslandsaufträge einzuwerben, und ausländische Unternehmen sowie Regierungen dazu bewegen, amerikanische KI-Technologie chinesischen Modellen vorzuziehen, schreibt das Wall Street Journal.

Die USA und ihre Verbündeten, darunter Japan, Australien, Israel und das Vereinigte Königreich, haben sich auf eine Liste von KI-Technologien und Zulieferern geeinigt, die wegen China mehr staatlichen Schutz erforderten. Südkorea, Indien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate unterzeichneten ebenfalls. Deutschland, Schweden, die Niederlande und die Europäische Kommission wollen nächste Woche folgen.

Trump sagte, dass die USA Verkäufe der Blackwell-Chips von NVIDIA an China in zwei bis drei Jahren erlauben könnten. Sie würden dann nicht mehr zu den leistungsfähigsten Chips am Markt zählen.

Die chinesischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober nur um 0,4% z.Vj., halb so viel wie erwartet. Die Industrieproduktion legte um 4,8% zu, was ebenfalls enttäuschte. Die Investitionen fielen um überraschend starke 8,1%, und die Hauspreise gaben ebenfalls weiter kräftig nach.

Gut die Hälfte der von der Bank of America monatlich befragten Fondsmanager, 52%, rechnen damit, dass die Hyperscaler ihre KI-Investitionen in den nächsten sechs Monaten zurückfahren.

Der US-Dollar hat seine Verluste seit den Zollankündigungen am sogenannten Liberation Day vollständig wieder wettgemacht. Ihm halfen die gute US-Konjunktur, steigende Zinsen und der KI-Boom. Der Dollarindex stieg diese Woche auf fast 104 und könnte so hoch schließen wie zuletzt am 2. April 2025.

Goldman Sachs erwartet für 2027 ein Überangebot an Öl von bis zu 2 Millionen Barrel täglich. Die Förderung im Nahen Osten könnte steigen, die Förderung in anderen Regionen stagnieren. Chinas Ölnachfrage scheint 2025 ihren Höhepunkt erreicht zu haben, so die Investmentbank.

Südkoreas Exporte haben dieses Jahr erstmals die 1-Billion-Dollar-Marke überschritten, vor allem wegen der sehr hohen Ausfuhr von Halbleitern.

Die amerikanischen Flüssigerdgasexporte stiegen diese Woche auf einen Rekordwert. Die Pipelinelieferungen an Exportterminals betrugen schätzungsweise 2,18 Milliarden Kubikfuß täglich, gut 12% mehr als vor einem Jahr. Das zusätzliche Angebot könnte die europäischen und asiatischen Märkte in diesem Winter entlasten.

Die USA und der Iran haben sich diese Woche wieder gegenseitig angegriffen. Iranische Drohnen nahmen eine amerikanische Radaranlage in Bahrain unter Beschuss. Die USA haben den Angriff nach eigener Aussage abgewehrt. Der Iran sprach auch vom Beschuss amerikanischer Drohnen- und Raketenabschussrampen auf der Luftwaffenbasis Ali Al Salem in Kuwait. Die USA wiederum griffen die iranische Insel Qeschm an. Außerdem erreichte ein dritter amerikanischer Flugzeugträger den Nahen Osten. Am Donnerstag sagte Trump, dass keine raschen Entscheidungen zum Iran anstünden.

Die gewählte texanische Gouverneurin Gina Hinojosa versprach, dass ein Rechenzentrumsmoratorium nur Anlagen beträfe, die noch nicht genehmigt seien.

Die kanadischen Verbraucherpreise stiegen im Oktober um 3,1% z.Vj., etwas weniger als erwartet.

Die britische Arbeitslosenquote fiel von 4,7% im August auf 4,6% im September. Die Verbraucherpreisinflation stieg im Oktober hingegen auf 3,6%, den höchsten Wert seit einem Jahr, vor allem wegen des Ölpreisanstiegs.

Die Europäische Kommission geht jetzt davon aus, dass die Euroraum-Wirtschaft dieses Jahr um 1,2% wächst. Im Mai hatte sie noch 0,9% erwartet. Für 2027 rechnet sie ebenfalls mit 1,2%. Die Kommission begründete das mit der hohen amerikanischen und asiatischen Nachfrage nach europäischen Industrieprodukten für den KI-Ausbau. EZB-Chefin Christine Lagarde nannte die Wirtschaft unerwartet stabil, vor allem wegen KI und zusätzlicher Staatsausgaben. Sie bezeichnete die Bewertung von KI-Werten aber auch als "ambitioniert"; eine Korrektur sei wahrscheinlich.

Kanadas Notenbankchef Tiff Macklem wird die Bank mit Ablauf seiner Amtszeit im Juni 2027 verlassen.

Japans Exporte stiegen im Oktober wegen der hohen weltweiten Halbleiternachfrage auf ein Rekordhoch.

Nächste Woche

Montag: vorläufige Einkaufsmanagerindizes (PMIs) weltweit

Dienstag: Case-Shiller Home Price Index in den USA

Mittwoch: PCE-Index, Bestellungen langlebiger Güter, Verkäufe neuer Immobilien, Beige Book in den USA

Donnerstag: Märkte wegen Thanksgiving geschlossen

Freitag: amerikanische Handelsbilanz

Fokussiert und diversifiziert bleiben

Unabhängig vom Marktumfeld halten wir es für sehr wichtig, dass Investoren stark nach Assetklassen diversifizieren. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihrem Investmentberater können Sie dazu beitragen, dass Ihr Portfolio angemessen diversifiziert ist und zu Ihren Langfristzielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft passt. Diversifikation garantiert aber keine Gewinne und schützt auch nicht vor Verlusten.

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Quellen: MFS Research, Wall Street Journal, Financial Times, Reuters, Bloomberg News, FactSet Research, S&P Global Market Intelligence, LSEG.