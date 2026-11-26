Zwei Gespenster gehen gerade um. Das eine sind umfassende Cyberangriffe auf die Energieinfrastruktur, insbesondere auf Wechselrichter und Leistungselektronik. Das andere ist der Ausschluss weit verbreiteter Produkte für ebendiese Anwendungen. Das Zweite kann die Antwort der Politik auf das Erste sein. Der erste laute Paukenschlag erfolgte am 4. Mai. Ein Sprecher der EU-Kommission erklärte, es seien Leitlinien entwickelt worden, mit denen die Nutzung von EU-Finanzierungen für Projekte eingeschränkt werden soll, die Wechselrichter von sogenannten Hochrisikoanbietern einsetzen. Das betrifft zum Beispiel ...

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