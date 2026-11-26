Kippt die Rallye ins Bären-Szenario?

Rückblick

Nach einer längeren Seitwärtsphase zwischen Juni und Anfang Oktober setzte Mitte Oktober bei der Costco-Aktie ein kräftiger, dynamischer Aufwärtstrend ein. Nach dem starken Anstieg in den Bereich um 1.120 USD sahen wir einen Pullback in Richtung des dynamisch steigenden EMA 20, wo die Käufer wieder zuschlugen.

Costco Wholesale-Aktie: Chart vom 26.11.2026, Kürzel: COST, Kurs: 1088.08 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Pullback an die steigende 20-Tagelinie gilt in intakten Aufwärtstrends oft als klassische Zone, in der Käufer wieder Einstiege suchen. Gleichzeitig birgt ein steiler Anstieg in kurzer Zeit stets das Risiko einer tieferen Korrektur, falls die kurzfristige Unterstützung bricht oder Gewinnmitnahmen zunehmen. Im Bereich um 1.080 USD könnten Umkehrsignale weiterhin einen attraktiven Einstieg ermöglichen.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Tagesschlusskurs deutlich unter dem EMA 20 - begleitet von erhöhtem Handelsvolumen - wäre ein erstes technisches Warnsignal. Die Anlaufstelle der Bären wäre der Bereich um 1.020 USD, wo im Chart der mittelfristige EMA 50 verläuft.

Meinung

Die Markt-Story von Costco basiert seit Jahren auf einem außergewöhnlich widerstandsfähigen Geschäftsmodell im Groß- und Einzelhandel. Ein wesentlicher Teil des operativen Gewinns stammt aus den wiederkehrenden Mitgliedsbeiträgen, während Waren oft mit vergleichsweise knappen Margen kalkuliert werden. Das sorgt für hohe Kundenbindung und planbare Cashflows. In Zeiten makroökonomischer Unsicherheit, Inflation oder geopolitischer Spannungen suchen viele Anleger nach stabilen Konsumwerten mit starker Bilanz. Kritischere Stimmen mahnen angesichts der hohen Bewertung und der aktuellen "Sonderdividenden-Euphorie" aber zu nüchterner Betrachtung.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 481.59 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.94 Mrd. USD

Meine Meinung zu Costco Wholesale ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 26.11.2026

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