BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund will sich mit einem symbolischen Euro am kanadisch-deutschen KI-Anbieter Cohere beteiligen und prüft darüber hinaus ein größeres Engagement. Das Bundesdigitalministerium bestätigte einen entsprechenden "Spiegel"-Bericht. Demnach hat das Bundesfinanzministerium die Minibeteiligung des Bundes genehmigt, die ihm dennoch weitgehende Sonderrechte einräumt.

Man erhalte "konkrete Governance-Garantien, die das Ziel der digitalen Souveränität absichern", wird ein Sprecher des Digitalministeriums zitiert. So verpflichte sich das Unternehmen "zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei KI in Deutschland beizutragen und Arbeitsplätze, Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Deutschland zu sichern".

Größerer Einstieg wird geprüft



Womöglich wird es finanziell nicht bei der Ein-Euro-Lösung bleiben. Die Bundesregierung prüfe derzeit eine weitergehende Beteiligungsoption, sagte ein Ministeriumssprecher.

Cohere soll souveräne KI-Angebote entwickeln - insbesondere für die Bereiche Verwaltung, Finanzen, Verteidigung, Energie, Telekommunikation und Gesundheitswesen. Die Technologie ist dabei darauf ausgelegt, unabhängig von großen US-Rechenzentrenbetreibern zu funktionieren. Cohere und der Heidelberger KI-Spezialist Aleph Alpha hatten einen Zusammenschluss vereinbart, de facto handelt es sich um eine Übernahme von Aleph Alpha. Wildberger hatte die Fusion mit den Worten kommentiert: "Es wird ein globaler KI-Champion entstehen"./jr/DP/mis