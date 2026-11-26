Mannheim - In den Tarifverhandlungen für die rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber nach 27-stündigen Verhandlungen geeinigt. Das teilte die IG Metall mit. Die vierte Tarifrunde hatte am Mittwoch um 13 Uhr in Mannheim begonnen.



Ab 1. Mai 2027 soll es für die Beschäftigten 2 Prozent mehr Lohn geben. Am 1. April 2028 soll es eine weitere Erhöhung von 2,3 Prozent geben. Zudem ist 2027 eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro geplant.



Für den Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 25 Monaten gelten. Ausnahmen davon sind für Unternehmen in schwierigen wirtschaftlichen Lagen möglich. Auch für Unternehmen, die sich zu Investitionen in den Standort Deutschland verpflichten, soll es Sonderregelungen geben.



Die IG Metall hatte in den Verhandlungen 5 Prozent höhere Entgelte, eine tarifliche Gewinnbeteiligung und Regelungen zur Beschäftigungssicherung gefordert. Beschäftigte mit niedrigen Einkommen und Auszubildende sollten eine soziale Komponente erhalten.



Die Arbeitgeber boten bei einer Laufzeit von 26 Monaten eine streichbare Einmalzahlung und eine Entgelterhöhung von 1,3 Prozent im Sommer 2028 an. Zudem forderten sie, dass Abweichungen vom Tarifvertrag zukünftig mit dem Betriebsrat verhandelt werden können und nicht mehr mit der IG Metall. Außerdem wollten sie, dass ein Betrieb bei Problemen Zahlungen verschieben oder aussetzen kann, wie jetzt bereits beim Transformationsgeld.





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