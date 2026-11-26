DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Streit um Festnetz-Preiserhöhungen hat der Telekommunikationsanbieter Vodafone einen weiteren juristischen Dämpfer erlitten. Das Oberlandesgericht Düsseldorf erklärte eine Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Vodafone für unwirksam. Diese Klausel enthält ein einseitiges Recht zur Änderung von Vertragsbedingungen. Das Unternehmen wurde verurteilt, die Verwendung der genannten AGB-Klausel zu unterlassen.

Geklagt hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er hält die Klausel für unzumutbar und für einen Verstoß gegen eine Regel des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Mehr als 121.000 Menschen beteiligen sich an Sammelklage

Zu den Festnetz-Preiserhöhungen 2023 hat der Verband eine Sammelklage beim OLG Hamm eingereicht, der sich bislang mehr als 121.000 Menschen angeschlossen haben (Aktenzeichen: I-12 VKl 1/23). Mit der Sammelklage wollen die Verbraucherschützer erreichen, dass Vodafone angeblich zu Unrecht erhaltenes Geld erstatten muss. Laut Bundesverband hatte Vodafone ab dem Frühjahr 2023 die Preise für zahlreiche Festnetz-Internet-Verträge um fünf Euro pro Monat erhöht.

Das OLG berief sich für sein Urteil (Aktenzeichen: I-20 U 35/24 vom 26.11.2026) auf eine entsprechende Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) vom September. Er hatte festgestellt, dass Anbieter kein automatisches Recht darauf haben, ihre Vertragsbedingungen einseitig zu ändern.

OLG-Urteil bislang nicht rechtskräftig



Die Entscheidung des OLG ist bislang nicht rechtskräftig. Eine Revision zum Bundesgerichtshof ließ der OLG-Senat nicht zu. Vodafone kann dagegen eine Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesgerichtshof erheben. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht dazu, ob es Beschwerde erheben wird. "Vodafone wird nun die Entscheidung des OLG und mögliche Auswirkungen analysieren", hieß es in einer Stellungnahme der Firma.

Das OLG-Urteil bestärke die Hoffnung auf Rückzahlung, erklärte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Es habe die Vertragsklausel für unwirksam erklärt. "Also kann sich Vodafone nicht darauf stützen, um einseitig die Preise zu erhöhen", sagte Sebastian Reiling vom vzbv-Team Sammelklagen. Das Urteil bedeute allerdings nicht, dass Betroffene nun automatisch Geld zurückerhielten, betonte er. Für die Rückerstattung solle die Sammelklage sorgen. Geschädigte könnten sich ihr kostenlos anschließen. "Im Erfolgsfall erhalten sie dann zu viel gezahltes Geld zurück", so Reiling weiter.

OLG hat nicht über Rechtmäßigkeit von Erhöhungen entschieden

Vodafone betonte in seiner Stellungnahme, dass das OLG alleine über die Wirksamkeit einer AGB-Klausel entschieden habe und nicht über die Frage, ob Festnetz-Preiserhöhungen von Vodafone im Jahre 2023 rechtmäßig gewesen seien. Bereits vor Vodafone habe damals der Großteil aller deutschen Unternehmen inflationsbedingt seine Preise erhöht. "Wir haben lange versucht, uns gegen diesen Trend zu stellen. Allerdings mussten auch wir 2023 aufgrund stark gestiegener Kosten unsere Festnetzpreise moderat anpassen", so das Unternehmen.

Bis über die Sammelklage vor dem OLG Hamm verhandelt wird, vergeht noch knapp ein Jahr. Das Gericht hat als Verhandlungstermin den 3. November 2027 bestimmt./tob/DP/mis