November 2026 -

Premiumhersteller oder Technologieschlusslicht - die Bewertung heimischer Fahrzeugbauer neigte sich zuletzt immer öfter zum Letzteren. China gilt als das kommende Autoland, aber die Zukunft könnte differenzierter sein.

In den vergangenen Monaten reihten sich negative Meldungen über das einstige Herzstück der deutschen Wirtschaft aneinander: Gesenkte Gewinnprognosen, teure Stellenabbauprogramme und drohende Werkschließungen - der Tenor glich bisweilen einem Requiem. Das Hauptmotiv wiederholte im stotterten Takt eines unrund laufenden Motors den Verlust der technologischen Führerschaft und die neue Dominanz chinesischer Konkurrenten. Auch an den Finanzmärkten ist die schlechte Stimmung rund um die einstigen heimischen Premiumhersteller an den Kursen von VW, BMW und Mercedes ablesbar. Aber ist die Lage der Branche wirklich so uneinholbar rückständig? Ein nüchterner Blick auf die strategischen Weichenstellungen und die Substanz der Unternehmen ergibt ein weitaus vielschichtigeres Bild. Denn die schlechten Nachrichten lassen sich auch gegen den Strich lesen, als schmerzhafte, aber eventuell auch einfach nötige Fortschritte in einem Anpassungsprozess. Es mag noch nicht Zeit für einen 180 Grad Perspektivenwechsel sein, aber eine Bestandsaufnahme jenseits der Weltuntergangsstimmung erscheint gerechtfertigt.

Kein Automatismus für Chinas PolepositionJa, die aktuelle Situation hierzulande ist nicht rosig und es werden sehr wahrscheinlich noch weitere schmerzhafte Einschnitte nötig sein. Aber auf der anderen Seite zeigt die aktuelle Modelloffensive der deutschen Hersteller, dass die technologische Aufholjagd keine bloße Ankündigung ist. Nach Jahren des Rückstands bei Elektromobilität und Software meldet sich die deutsche Ingenieurskunst mit Nachdruck zurück. Neue Modelle wie die elektrischen Versionen des BMW iX3 und des Mercedes GLC lassen aufhorchen. Dank moderner 800-Volt-Architektur sind Ladezeiten hier kein echtes Problem mehr und bei Reichweiten von bis zu rund 900 Kilometern wird der Verbrenner immer weniger vermisst werden. Der technologische Abstand zu den digitalen Vorreitern aus den USA und vor allem China ist - entgegen dem aktuellen Meinungsmainstream - erheblich kleiner geworden. In der öffentlichen Wahrnehmung dominierte lange das Narrativ der unschlagbaren chinesischen Konkurrenz. Doch im chinesische Heimatmarkt leiden BYD und Co. unter einer spürbaren Konsumzurückhaltung und einem ruinösen Preiskampf. Überkapazitäten führen dort gerade zu einem gnadenlosen Verdrängungswettbewerb. Das relativiert auch ein Stück weit die unbestreitbar positive Entwicklung der letzten Jahre. Wie wir schon im Juni 2023 an dieser Stelle schrieben, könnte der neue "Volks"wagen - im Sinne eines Autos für alle - auch für deutsche Fahrer weiterhin aus China kommen. Aber dass in dieser Situation die chinesischen Hersteller den Export nach Europa forcieren, ist kein Zeichen reiner Stärke, sondern auch die Flucht aus einem überhitzten Heimatmarkt. Daraus lässt sich noch kein automatischer Vorteil für deutsche Konzerne ableiten, aber es relativiert die These einer dauerhaften und unumstößlichen chinesischen Überlegenheit. Die Kräfteverhältnisse sind in Bewegung oder um es in der Autosprache zu sagen: Das Rennen läuft, das Feld ist dichter beisammen als erwartet und der Zieleinlauf noch nicht entschieden.

Für Entwarnung zu früh, aber für Abgesang auch!Gleichzeitig darf das technologische Aufholen nicht mit wirtschaftlicher Entwarnung verwechselt werden. Ein exzellentes Auto zu bauen ist die eine Sache, damit nachhaltig Geld zu verdienen eine völlig andere. Die Kernfrage lautet: Können die neuen Modelle aus Stuttgart, München oder Wolfsburg in so hohen Stückzahlen und zu so attraktiven Konditionen abgesetzt werden, dass die immensen Entwicklungskosten eingespielt und die strukturellen Kostennachteile des Standorts Deutschland kompensiert werden? Es könnte sein, dass nicht jeder heimische Akteur diesen Wandel gleichermaßen erfolgreich bewältigt. Aus der Anlegerperspektive ergibt sich daraus ein differenziertes Bild: Die Aktienkurse deutscher Automobilhersteller spiegeln tiefe Skepsis an der zukünftigen Ertragskraft wider und die Bewertungen sind historisch niedrig. Eigentlich ein Signal für grundsätzliche Anlagechancen, aber solche Kennzahlen allein sind bekanntlich noch kein Kaufargument. Sie zeigen jedoch die möglicherweise bestehende Chance auf einen Turnaround. Denn Stärken wie Markenimage, Qualität und globale Vertriebsnetze und zuletzt wieder sichtbare technologische Innovationskraft sprechen dafür, deutsche Autoaktien wieder auf die Beobachtungsliste zu nehmen. Das soll nicht heißen, dass schon alle Probleme gelöst sind. Der weitere Weg könnte noch durch so manches Tal für den Wirtschaftsstandort Deutschland und insbesondere für Baden-Württemberg mit seinen zahlreichen mittelständischen Zulieferern führen. Aber für den endgültigen großen Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie ist es aus unserer Sicht zu früh. Oder um in der Rennsprache zu bleiben: Wir erahnen Licht am Ende des Tunnels und die Transformation in der Automobilbranche ist kein Sprint, sondern ein Marathon, bei dem Effizienz und Innovationskraft auf den letzten Kilometern entscheiden.