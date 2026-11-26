Wer aktuell in Photovoltaik und Speicher investieren will, braucht gute Nerven. Regulatorisch ist mehr unklar als geregelt. Dies betrifft zum einen natürlich die EEG-Novelle und das Netzpaket, zum anderen aber auch die neue Festlegung der Bundesnetzagentur zur künftigen Ausgestaltung der Netzentgelte. Für die Allgemeine Netzentgeltverordnung Strom - kurz AgNes - sind die Konsultationen abgeschlossen und eine Veröffentlichung ist bis zum Jahresende vorgesehen. Die Speicherbranche und auch Projektierer von großen Erzeugungsanlagen erwarten dringend die finale Festlegung. Denn sie erhoffen sich noch ...

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