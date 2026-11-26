Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich mit Stecker-Solar-Geräten befasst. Der für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat wies dabei die Revision einer Wohnungsgenossenschaft zurück, die die Beseitigung einer Photovoltaik-Balkonanlage gerichtlich erwirken wollte. Zur Begründung hieß es, dass "im Streitfall ein Anspruch der klagenden Wohnungsgenossenschaft gegen den beklagten Mieter gemäß § 541 BGB auf Beseitigung eines von diesem ohne Erlaubnis angebrachten Balkonkraftwerks nicht besteht, weil die Klägerin nach § 554 Abs. 1 BGB verpflichtet ist, dem Beklagten die Anbringung des Balkonkraftwerks ...

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