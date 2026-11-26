DJ PTA-Adhoc: Nakiki SE: NAKIKI SE veröffentlicht berichtigten Halbjahresfinanzbericht 2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr

Nakiki SE: NAKIKI SE veröffentlicht berichtigten Halbjahresfinanzbericht 2024

Frankfurt am Main (pta000/26.11.2026/17:30 UTC+1)

Frankfurt am Main, 26. November 2026 - Die NAKIKI SE hat ihren Halbjahresfinanzbericht 2024 aufgrund fehlerhafter Rechnungslegung und Periodenabgrenzung korrigiert.

Die Überarbeitung erfolgte mit Unterstützung einer Next Ten Wirtschaftsprüfung Kanzlei. Der ausgewiesene Halbjahresfehlbetrag reduziert sich von EUR 5.748.988,47 auf EUR 157.921,31.

Der berichtigte Halbjahresfinanzbericht 2024 ersetzt die bisherige Fassung und wird auf www.nakiki.se veröffentlicht.

NAKIKI SE Der Vorstand

ÜBER NAKIKI Die NAKIKI SE ist eine deutsche börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Aktuell richtet sich NAKIKI strategisch zur ersten deutschen "reinen" Bitcoin-Treasury-Gesellschaft aus - also einem Unternehmen, dessen Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin als Treasury-Asset besteht.

Kontakt für Rückfragen: Telefon: +49 69 870076430 E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE Hanauer Landstr. 204 60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473 ISIN: DE000A41YG13 WKN: A41YG1 Börsenkürzel: WDL Börsensegment: Regulierter Markt (General Standard), Frankfurter Wertpapierbörse

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Aussender: Nakiki SE Hanauer Landstraße 204 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Andreas Wegerich Tel.: +49 69 8700184-10 E-Mail: a.wegerich@nakikifinance.com Website: www.nakikifinance.com ISIN(s): DE000A41YG13 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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November 26, 2026 11:30 ET (16:30 GMT)