DJ PTA-NVR: Nakiki SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Nakiki SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/19.11.2026/17:50 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent Nakiki SE, Hanauer Landstraße 204, 60314 Frankfurt am Main, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 17.11.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 1.157.540 davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0
(Ende)
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Aussender: Nakiki SE Hanauer Landstraße 204 60314 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Andreas Wegerich Tel.: +49 69 8700184-10 E-Mail: a.wegerich@nakikifinance.com Website: www.nakikifinance.com ISIN(s): DE000WNDL300 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1795107000601 ]
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November 19, 2026 11:50 ET (16:50 GMT)