The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.11.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2026
.
ISIN Name
AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP
CA4576378091 INMED PHARMACEUT.INC.NEW
CA86882X1096 SURGE BATTERY METALS INC.
DE0006062144 COVESTRO AG O.N.
DE000WNDL300 NAKIKI SE INH O.N.
US172967NB34 CITIGROUP 21/UND.FLR
DE0003811774 Deutschland, Bundesrepublik
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2026
.
ISIN Name
AU000000SXL4 SOUTHERN CROSS MEDIA GRP
CA4576378091 INMED PHARMACEUT.INC.NEW
CA86882X1096 SURGE BATTERY METALS INC.
DE0006062144 COVESTRO AG O.N.
DE000WNDL300 NAKIKI SE INH O.N.
US172967NB34 CITIGROUP 21/UND.FLR
DE0003811774 Deutschland, Bundesrepublik
© 2026 Xetra Newsboard