Rom - Das italienische Bahnunternehmen Italo bangt nach einem Urteil des Kölner Verwaltungsgerichts um den für 2028 geplanten Einstieg in den deutschen Fernverkehr. "Dieses Urteil beunruhigt uns", sagte Italo-Chef Gianbattista La Rocca der Wochenzeitung "Die Zeit". Man habe immer klar gesagt, dass man verlässliche Rahmenbedingungen für einen Markteintritt brauche.



Sein Unternehmen habe mit Siemens einen rund 3,5 Milliarden Euro schweren Vertrag unterzeichnet, für 26 Züge und 30 Jahre Instandhaltung, man habe einen CEO engagiert und sei dabei, Leute einzustellen. "Wir sind zu hundert Prozent engagiert und können doch all das nicht einfach rückgängig machen", sagte der italienische Manager.



Im Sommer hatte die Bundesnetzagentur angekündigt, dass die zuständige Bahn-Infrastrukturtochter Infrago künftig auf überlasteten Strecken 25 bis 40 Prozent der Kapazitäten an Wettbewerber vergeben müsse. Im Oktober entschied dann das Kölner Verwaltungsgericht, dass eine solche Vorgabe rechtswidrig sei.



Dazu sagte Luca di Montezemolo, der ehemalige langjährige Präsident von Ferrari und Gründer und heutiger Präsident von Italo, der "Zeit", er vertraue darauf, dass man sich gerade in einem Land wie Deutschland auf Zusagen verlassen könne und eine Autorität wie die Bundesnetzagentur gehört werde. Falls es doch anders komme, ergänzte La Rocca, baue man auf die EU-Regeln, die über allem stünden. Die EU schreibe den Wettbewerb auf der Schiene gesetzlich vor und verlange einen diskriminierungsfreien Netzzugang für alle Eisenbahnunternehmen. "Es ist wie beim Fußball: Wenn es Regeln gibt, dann müssen sie für beide Mannschaften gleichermaßen gelten."





© 2026 dts Nachrichtenagentur