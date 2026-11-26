Magdeburg - Das BSW setzt sich in Sachsen-Anhalt offenbar wieder mit anderen Parteien an einen Tisch, um über einen überparteilichen Ministerpräsidenten zu sprechen. Das Treffen zwischen Vertretern des BSW, CDU, SPD, Grünen und Linken findet an diesem Donnerstagabend in kleinem Kreis statt, meldet "T-Online".



Zuletzt hatten ausschließlich SPD, Grüne, Linke und CDU über die Möglichkeit eines unabhängigen Kandidaten beraten. Damit ein unabhängiger Kandidat eine Mehrheit bei der Ministerpräsidentenwahl erreicht, braucht es zumindest im ersten und zweiten Wahlgang 42 Stimmen. CDU, SPD, Grüne und Linke zusammen kommen nur auf 39 Stimmen - auf genauso viele wie die AfD. Entscheidend für eine Mehrheit wäre also, wie sich das BSW zum unabhängigen Kandidaten verhält.





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