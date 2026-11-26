NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Entgegen der Skepsis von Investoren habe die neue Chefin Belén Garijo beim französischen Pharmakonzern bereits einiges deutlich zum Guten gewendet, schrieb Justin Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hinzu komme, dass die Aktie hinsichtlich des mittelfristigen Umsatzwachstums unter den Großen der Branche die am zweitniedrigsten bewertete sei./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 18:00 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 05:00 / UTC



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