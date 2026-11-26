Zürich - Die Fondsleitung Zurich Invest AG hat die Kapitalerhöhung für den «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» mit Kapitalzusagen in der Höhe von rund 182 Millionen Franken erfolgreich durchgeführt. Die Emission war vollgezeichnet, was das Potential der Zukäufe, des Bauprojekts sowie die Qualität des Immobilienportfolios unterstreicht. Damit kann die Fondsleitung sämtliche im Rahmen der Kapitalerhöhung vorgesehenen Zukäufe qualitativ hochwertiger Liegenschaften ...

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