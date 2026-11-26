NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 415 auf 380 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für den Luxusgüterkonzern werde seitens der Anleger bereits ein herausforderndes viertes Quartal erwartet, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher rücke zunehmend die Frage zu den Chancen für eine Erholung der Gewinne im Jahr 2027 in den Vordergrund. Der Analyst ist skeptisch und hat daher seine Prognosen für das operative Ergebnis im kommenden Jahr in den wichtigsten Geschäftsbereichen gesenkt. Sie liegen seinen Worten zufolge nun 11 Prozent unter dem Marktkonsens./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 13:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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ISIN: FR0000121014





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