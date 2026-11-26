Die SAP-Aktie setzt ihre Erholung am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen fort. Medienberichten zufolge erwägt der Walldorfer Softwarekonzern im Zuge seiner KI-Strategie den Abbau von mindestens 10.000 Arbeitsplätzen. Gleichzeitig erreichen die Aktienrückkäufe den höchsten Stand seit Monaten, während ein Vorstandsmitglied mit einem bemerkenswerten privaten Aktienkauf aufhorchen lässt.SAP-Aktie setzt Erholung fort An der Börse präsentiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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