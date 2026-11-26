Es gibt Momente an der Wall Street und in Frankfurt, in denen die Nervosität der Anleger schlichtweg die Fundamentaldaten überrennt. Genau ein solches Szenario erleben wir derzeit beim Walldorfer Software-Giganten SAP. Die Aktie ist seit Ewigkeiten in meinem Depot und sie bleibt dort. Aber während an den Märkten die Angst vor autonomen KI-Agenten umgeht, hat die SAP-Aktie innerhalb weniger Handelstage rund 15 Prozent an Wert eingebüßt. Wer genauer ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.