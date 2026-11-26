Es gibt Momente an der Wall Street und in Frankfurt, in denen die Nervosität der Anleger schlichtweg die Fundamentaldaten überrennt. Genau ein solches Szenario erleben wir derzeit beim Walldorfer Software-Giganten SAP. Die Aktie ist seit Ewigkeiten in meinem Depot und sie bleibt dort. Aber während an den Märkten die Angst vor autonomen KI-Agenten umgeht, hat die SAP-Aktie innerhalb weniger Handelstage rund 15 Prozent an Wert eingebüßt. Wer genauer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer