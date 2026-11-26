Berlin - Zahlreiche Abgeordnete und Mitarbeiter im Deutschen Bundestag haben in ihrem Arbeitsalltag schon Erfahrungen mit verbaler, digitaler oder physischer Gewalt gemacht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Forschungsprojekts "Not in my Parliament" der Universität Marburg, über die der "Focus" berichtet.



2024 wurden dafür Bundestagsabgeordnete, Mitarbeitende in Bundestagsbüros, in Wahlkreisbüros und der Verwaltung befragt. Insgesamt wurden knapp 10.800 Personen angeschrieben, 1.150 beteiligten sich an der Umfrage.



77,5 Prozent der Teilnehmer gaben an, schon einmal Gewalterfahrungen gemacht zu haben. Am meisten verbreitet sind demnach verbale Anfeindungen. Ein Drittel der Befragten erlebte mindestens vier unterschiedliche Formen von Fehlverhalten oder Gewalt.



Frauen sind besonders häufig von sexualisierten Grenzüberschreitungen betroffen. Dazu gehören Kommentare über ihren Körper, unerwünschte Blicke oder sexuelle Anspielungen.



Politikerinnen sollten lächerlich gemacht, eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht werden, sagte Dorothee Beck, Politikwissenschaftlerin der Philipps-Universität Marburg und Leiterin der Studie, dem "Focus". Auch Personen, die als "nicht deutsch" wahrgenommen werden, und nicht-heterosexuelle Befragte berichten häufiger von Gewalt- und Diskriminierungserfahrungen.



In ihrem Abschlussbericht erklären die Studienautoren, dass Gewalt und grenzüberschreitendes Verhalten im Bundestag weitverbreitet und strukturell ungleich verteilt seien. Für weibliche, queere und Trans Bundestagsabgeordnete sowie weibliche Mitarbeitende gehöre Sexismus jedweder Art zum Alltag im Bundestag, heißt es in dem Dokument.



Die Ergebnisse der Studie sind am Donnerstag dem Präsidium des Bundestages vorgestellt worden. Sie können den Wissenschaftlern zufolge "vor allem explorativ" verstanden werden.





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