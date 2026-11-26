Brüssel - Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben ihren Sondergipfel zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU vorzeitig abgebrochen. "Wir haben schon am frühen Abend verabredet, dass wir morgen nicht fortsetzen, sondern dass wir heute Abend gegen zwölf nochmal zu einer abschließenden Runde zusammenkommen", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstagabend.



"Wir wissen, dass wir heute Abend nicht zu einem Ergebnis kommen, weil einfach noch viel zu viele Vorarbeiten geleistet werden müssen für ein Ergebnis und deswegen war es auch mit mein Vorschlag, dass wir heute Abend bis spät in den Abend hinein die Einzelgespräche führen, die Antonio Costa gerne führen wollte." Er habe "an zwei dieser Runden teilgenommen", so Merz. "Aber wir haben gesagt: Wir machen dann gegen Mitternacht die letzte Runde und dann schließen wir den Tag damit auch ab, setzen morgen nicht fort, sondern setzen am 17. Dezember fort."



Es gebe "eine Bewegung Richtung weitere Reduzierung dieser sogenannten Verhandlungsbox", sagte der Kanzler mit Blick auf das geplante EU-Budget. Es werde nicht bei der Reduzierung des Vorschlags der Europäischen Kommission um 204 Milliarden Euro bleiben, wie es EU-Ratspräsident Antonio Costa vorgeschlagen hatte. "Es wird mehr weniger werden", sagte Merz als Vertreter einer Gruppe an Staaten, die als sogenannte "Nettozahler" ein geringeres Budget wollen.





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