Luzern - Arturo Bris stellte sich dem Publikum im KKL Luzern als Schweizer mit Herz und Pass und als Spanier von Geburt vor, der in Frankreich promoviert und in den USA gelebt hat - ein Europäer durch und durch, der sich in Tallinn ebenso zu Hause fühlt wie in Porto. Unter dem Titel «What Do Facts and Figures Tell Us?» trat der Finanzprofessor am IMD in Lausanne mit einem klaren Anspruch an: Er wollte mit Daten belegen, dass die Fakten über Europa ...

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